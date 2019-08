Pikine / Concert de Wally Ballago Seck : L'enfant des "Faramarène" enflamme le stade Alassane Djigo (Images)

C'est sous une ambiance de tonnerre que le fils de Thione Ballago Seck s'est produit sur le terrain de Alassane Djigo. Wally Ballago Seck qui était attendu depuis des semaines dans la banlieue dakaroise, précisément à Pikine, a véritablement assuré devant un public enthousiaste.

Les lutteurs Baboye et Eumeu Sène tout comme des autorités administratives et politiques telles Mame Boye Diao (directeur des domaines) et l'honorable députée Awa Niang. Revivez le spectacle son et lumière en images...