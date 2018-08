Pierre Goudiaby Atepa officialise sa candidature à l'élection présidentielle de 2019

A 6 mois de l'élection présidentielle de février 2019, Pierre Goudiaby Atepa clarifie sa position. "Je suis candidat à l'élection présidentielle de 2019", a lancé le président du mouvement Sénégal-Rék. Relancé, il a martelé : "Oui je serai candidat. Ensemble, les choses vont changer".



Cette candidature n'est pas une surprise. Ce n'est pas la première fois que l'architecte parle de la prochaine échéance présidentielle bien que cette déclaration est la plus formelle. Ce choix résulte, selon Atepa, d'une longue et très mûre réflexion. Elle est convaincue qu'une "troisième voie" politique doit être dessinée pour le Sénégal. "Je descends dans l'arène que j'ai longtemps tenue à distance. J'ai conseillé Senghor. J'ai travaillé avec Diouf (Abdou). J'étais ministre conseiller du président Abdoulaye Wade", a-t-il rappelé.

Pierre Goudiaby se présente comme "le candidat qui incarne un Sénégal nouveau" qui mettra en œuvre "une refondation". Atepa qui se définit comme "architecte du développement" a ainsi jeté les premières bases pour "refonder et bâtir le Sénégal"...