Petersen / Une affaire de vol secoue le centre commercial : les victimes réclament justice

Le collectif des commerçants du marché Petersen de Dakar a tenu un point de presse ce vendredi pour dénoncer la confiscation illégale de leurs marchandises par Massamba Mbaye, un ex-gérant du centre commercial. Depuis la fête de la Korité, les commerçants ont vu leurs biens, d'une valeur de plus de 5 millions de francs CFA, saisis et placés dans le dépôt personnel de Massamba Mbaye sans aucun droit légal.







Les commerçants ont exprimé leur indignation face à cette injustice. « Nos moyens de subsistance ont été illégalement confisqués et nous sommes laissés sans recours », a déclaré Cheikh Mbacké le porte-parole du jour qui exige une intervention immédiate des autorités compétentes. Massamba Mbaye avait été arrêté par la police et détenu pendant un mois et quelques jours. Mais à la surprise des commerçants, il a été libéré sans que justice ne soit rendue à ceux qui estiment que leurs droits ont été bafoués.







Face à cette situation, le collectif interpelle les autorités pour que leurs biens leur soient restitués...