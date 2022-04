Permis à points et mobilité urbaine à Dakar: Les assurances du ministre Mansour Faye aux acteurs.

Le ministre des transports terrestres et du désenclavement, à l’occasion du vote du projet de la loi n°22/2021 portant code de la route (partie législative) a abordé les questions des permis à points sur lesquels, plusieurs députés se sont exprimés.



Le ministre Mansour Faye rassure qu’avec les échanges avec des acteurs concernés, ce mode de réglementation du secteur est bien en passe de se matérialiser.



« Comme vous le savez, la loi est générale. Donc, il fait savoir que ces questions seront réglées par des décrets et discutées avec les acteurs. Le processus sera opérationnel et mis en œuvre d’ici trois ans. Il y a d’ailleurs certaines étapes qui ont déjà commencé avec les permis biométriques qui sont déjà disponibles », se félicite le ministre.



En effet, la concertation avec les acteurs avait débuté et va se poursuivre pour la mise en œuvre effective de ces permis à points. Le ministre de préciser, compte tenu de la pertinence de ces permis à points, qu’il faut rappeler qu’ils vont non seulement amener la pédagogie pour l’ensemble des acteurs, mais aussi réduire considérablement les accidents.



Concernant la mobilité urbaine, le ministre des transports terrestres et du désenclavement assure qu’avec le train express régional, le Bus Rapid Transit et le projet de restructuration du réseau de transport qui mettra 1000 bus qui seront gérés par le Cetud et Dakar Dem Dikk, l’amélioration de la mobilité urbaine dans la capitale sera garantie.