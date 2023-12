Performance PUDC, PUMA et PROMOVILLES : Le MDCSEST relève 90.776 emplois générés au 30 septembre 2023

Après deux jours d’intenses travaux à l'effet d’examiner les rapports d’exécution des PTPA 2023 et les projets de PTPA pour l’exercice 2024 des différents programmes, le Ministre du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l'équité sociale et territoriale, Mme Thérèse Faye Diouf, a publié ce vendredi les bilans sur les programmes d’équité territoriale dont le PUDC, PUMA et PROMOVILLES.

À ce titre, il se réunit périodiquement pour, entre autres, valider la priorisation des zones d'intervention, les plans de travail et budgets annuels, les manuels de procédures des programmes ... afin d'apporter plus de cohérence dans l'intervention de l’État au double plan de l'équité sociale et spatiale.

Véritables instruments au service de la mise en œuvre de la vision éclairée de son Excellence le Président Macky Sall, les trois programmes d'équité territoriale ont, à travers leurs interventions, impacté positivement sur le quotidien des populations.

En effet, selon la ministre, le nombre d'emplois générés par le PUDC, le PUMA et PROMOVILLES se chiffre à 90 776 au 30 septembre 2023.

À cela s'ajoutent entre autres la réalisation de 827 km de pistes de désenclavement, 328 systèmes d'Alimentation en Eau Potable et 857 villages électrifiés (dont 539 dans le cadre du projet d'électrification de 2000 villages) par le PUDC.

Le PUMA continue de faire des réalisations appréciables dans les zones frontalières à travers ses différentes composantes : 249 km de pistes, 5 ouvrages de franchissement à St Louis et à Tamba, la dotation de 14 pirogues motorisées, l'électrification de 97 localités et le désenclavement de 284 villages.

Au titre de la sécurité frontalière et des actions humanitaires, il a réalisé 14 infrastructures de sécurité et équipé 32 services en plus de la réinstallation de 261 familles notamment à Ziguinchor et à Kédougou sans compter l'appui à la délivrance de 33 910 actes d'état civil.