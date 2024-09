Pénurie de carottes au Sénégal: Les producteurs horticoles de la zone des Niayes apportent un démenti et recadrent les commerçants

Les producteurs horticoles de la zone des Niayes ont décidé de monter au créneau pour balayer d'un revers de main les allégations de certains commerçants, selon lesquelles le Sénégal ferait face présentement à une pénurie de carottes.



Réunis dans une ferme de carottes dans la zone de Touba Toul( à Ndoukoumane), ils ont d'abord informé que " le prix bord champ est vendu à 600 Fcfa le Kg". Et qu'après le transport et autres dépenses, jusqu'aux consommateurs, le prix de la carotte au kilogramme devrait être fixé au maximum à 800 voire 850 Fcfa. Et que " Si le prix est vendu à 2000 voire 3.000 Fcfa à Dakar et que des commerçants disent que la carotte n'existe pas au Sénégal, cela veut dire que ce sont des propos démagogiques", a argué Serigne Mansour Guèye, un producteur horticole.



Avant d'ajouter " La production est bien disponible". " Nous nous sommes battus pour donner une production à bas prix aux sénégalais, mais il y a des commerçants qui se sont organisés parce qu'ils ont importé des carottes du le Maroc et que les conteneurs sont garés à Rosso et ils veulent coûte que coûte faire entrer ces carottes au Sénégal". Et de marteler que ces derniers sont en train de faire des spéculations afin que leurs marchandises puissent entrer dans le pays".



Les producteurs d'insister sur l'importance de renforcer les producteurs locaux pour l'intensification de la production au Sénégal, l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire, et la réussite de l'industrialisation de notre agriculture...