Patte d’Oie : les commerçants du centre commercial ruent dans les brancards pour dénoncer l’installation prochaine d’un supermarché

Ils ont été nombreux à se présenter devant la grande porte du centre commercial Sokhna Asta Walo Mbacké de la commune de Patte D’oie, pour dénoncer l’installation d’un supermarché, situé juste à l’entrée du marché.

Arborant des bandeaux rouges, bien visibles de si bonne heure, les commerçants ont attiré l’attention de tous les passagers, mais surtout de l’opinion nationale par la forte présence des acteurs de la presse sénégalais.

Le sit in de ce mardi 16 avril 2024 est sans doute l’un des premiers plans d’action entamé pour faire face à l’ouverture de ce dit supermarché qui semble déjà prendre forme. Selon les commerçants, ce n’était pas ce qui avait été convenu avec le maire sortant Banda Diop, car en lieu et place de cet espace, il devrait plutôt y avoir un institut financier ou une banque.

« C’est ce qui est sur les clauses du contrat, si nous avons tardivement réagi, c’est que nous n’avions jamais imaginé que ce serait un « fouteur de rêve » qui nous tomberait en plein visage » assure la vieille Yacine Fall.

Pour cette dernière et l’ensemble de ses collègues, ce marché est un héritage après de longues démarches entreprises par eux, commerçants, depuis plus de sept ans.

De peur de ne plus voir leur produit s’écouler avec l’ouverture de cet adversaire de taille, les commerçants interpellent leur nouvelle maire, la ministre Maïmouna Dieye, l’honorable député Guy Marius Sagna ainsi que le nouveau président de la République du Sénégal Bassirou Diomaye Faye, à réagir pour ne pas briser le rêve de beaucoup de pères et mères de famille, mais aussi et surtout de jeunes qui n’ont espoir que dans ce marché.