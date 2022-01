Patte d'Oie / Maïmouna Dièye renverse Banda Diop et salue la maturité du peuple : « Le Sénégal détient les moyens de sa propre libération »

Candidate de la coalition Yewwi Askan Wi et par ailleurs, présidente du mouvement des femmes 'Jigueeni Pastef', Maïmouna Dièye n'aura pas eu d'énormes difficultés pour se débarrasser du maire Banda Diop, car dira t-elle, "le peuple est bien conscient des enjeux de développement pour faire le choix judicieux".



Après les résultats issus des différents centres de vote et qui ont conforté la coalition Yewwi Askan Wi dans la commune, Maïmouna Dieye est bien en pole position de cette commune qui la voit évoluer depuis 1973. "Le peuple a compris que c'est lui le seul décideur et qu'il est souverain. Malgré les moyens déployés par la coalition majoritaire, nous avons fait preuve d'engagement, de détermination et de notre amour pour notre localité. Je peux simplement dire que le Sénégal détient les moyens de sa propre libération", a servi Maïmouna Dièye.



"Cette détermination des jeunes et des femmes nous a donné du courage. Elle s'est matérialisée", note la nouvelle magistrate de la commune qui précise d'ailleurs que le peuple a choisi le changement radical dans ce pays.



Maïmouna Dièye remercie au passage les membres de la coalition Yewwi Askan Wi qui se sont investis pour trouver la bonne formule qui a donné hier ces résultats qui annoncent de nouvelles perspectives pour le Sénégal.