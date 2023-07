Pastef : La Haute Autorité de Régulation du Parti annonce l’investiture en public d’Ousmane Sonko

La Haute Autorité de Régulation de Pastef a reçu les procès-verbaux de désignation du président de Pastef à l’élection présidentielle 2024 provenant des différentes structures du parti et de la diaspora. En raison de l’indisponibilité de certains membres détenus en prison, plusieurs coordinations n’ont pu se réussir et se sont retrouvés forclos. Dans les 46 départements du Sénégal et dans la diaspora, aucune irrégularité n’a été constatée, selon la Haute Autorité de Régulation du Parti sur la candidature de Ousmane Sonko, président du Pastef. Après avoir constaté l’unanimité au sein du parti pastef sur la question, la Haute Autorité de Régulation du Parti Pastef déclare Ousmane Sonko candidat à l’élection présidentielle du 25 février 2024.







« C’est Ousmane Sonko qui est le candidat désigné du parti et qui sera investi en séance publique » selon, Mouhamadou Ngouda Mboup, président de la Haute Autorité de Régulation du Pastef lisant la déclaration suite à la consultation de toutes les entités du parti à l’issu d’un vote qui donne au leader du Pastef la majorité.