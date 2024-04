Passation service / Aminata Angélique Manga : « Je dis merci au président Macky Sall! »

Ayant en charge le département des Sénégalais de l’Extérieur durant quelques mois, Aminata Angélique Manga a remis le fanion à son successeur nommé par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Très enthousiaste et fière de son mentor politique, elle a tenu à rendre un hommage au président Macky Sall.





« Je lui exprime mes chaleureuses félicitations pour tout le travail remarquable et les résultats probants accomplis à la tête de l’État. Qu’il me soit permis de lui témoigner ma profonde gratitude, en un mot, merci. Il m’a permis de servir mon pays dans les plus hautes sphères en me nommant successivement : Conseiller spéciale DG de l’ANRAC, ministre de l’Économie solidaire et de la microfinance, ministre conseiller du président et ministre en charge des sénégalais de l’Extérieur », liste la journaliste de formation.





« Je suis habitée par le sentiment du devoir accompli grâce aux collaborateurs engagés que vous êtes. Engagés et compétents rencontrés durant tout mon parcours », laisse entendre madame Manga.