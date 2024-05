Passation de services à l'ANACIM: « Nous avons atteint nos objectifs » (Sidy Guèye Directeur sortant)

Le désormais ex patron de l’Agence de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM) Sidy Guèye se dit satisfait de sa mission à la tête de l’agence.

En effet, celui-ci a passé le témoin au Dr Diaga Basse ce mercredi 29 mai 2024.



Abordant ses réalisations, le directeur sortant Sidy Guèye a souligné la progression en matière de conformité sécurité par rapport aux standards internationaux.



« Du 20 février au 20 mars 2023 le système de l’aviation civile du Sénégal

été sanctionné d’une note positive suite à l’auditeur de l’OACI qui s’est soldée avec un taux de 85% de conformité représentant une progression de 7 points par rapport à l’auditeur de 2021 », explique-t-il.



Selon le directeur sortant, Sidy Guèye avec les scores obtenus suite à l’audition de l’OACI, l’ANACIM est devenue le premier dans la zone UEMOA et deuxième en Afrique de l’Ouest en matière de sécurité d’aviation civile.



Falil Gadio