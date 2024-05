Passation de services à l' ANACIM: Les premiers mots du DG Diaga Basse

Le nouveau directeur général de l’Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, le Dr Diaga Basse a pris les commandes de la direction, ce mercredi 29 mai 2024.



A l’entame de ces propos, le Dr Diaga Basse, a remercié les nouvelles autorités pour la confiance portée sur sa modeste personne pour diriger l’agence.

Conscient de sa mission, il s'engage à ne ménager aucun effort pour relever les grands défis et les objectifs qui lui sont assignés en symbiose avec la communauté aéronautique.



« Je tiens à féliciter Monsieur Sidy Guèye directeur sortant pour le travail remarquable qu’il a abattu pendant ces trois dernières années marquées par la crise sanitaire sur l’ensemble sur l’écosystème de l’aviation civile ». Poursuivant, il souligne :« sous sa direction avisée l’Anacim a su consolider son rôle stratégique dans son environnement et relevé avec brio les nombreux défis tant au niveau national et international en atteste son bilan obtenu au niveau de la sûreté de l’exploitation de la météorologie et le score fort appréciable de 84, 89% obtenu lors de la dernière mission de validation coordonnée de L’OACI (ICVM) au Sénégal », explique-t-il.





En outre, le Dr Diaga Basse promet de faire participer efficacement l’ANACIM au rayonnement du transport aérien, moteur du développement économique et social du pays.

« Ensemble, nous devons asseoir une autorité de l’aviation civile forte qui assume pleinement sa mission régalienne de régulation et de supervision dans le domaine de l’aviation civile », promet-il.

Aussi, il s’engage à faire du Sénégal le premier hub aérien touristique de l’Afrique de l’Ouest.