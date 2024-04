Passation de services : « Je donnerai ma vie à ce pays », Cheikh Diba ministre des Finances et du Budget

Le nouveau ministre des finances Cheikh Diba a pris le témoin, ce jeudi 11 avril 2024, des mains de son mentor et ami le ministre sortant Mouhamadou Moustapha Ba. La cérémonie a marqué les esprits par sa solennité, par l’ambiance fraternelle que nourrissaient les deux ministres. Le ministre Cheikh Diba conscient de sa lourde et pénible mission, s'est dit prêt au sacrifice suprême.



« C’est vrai, être ministre des Finances et du Budget est une lourde responsabilité. Je l’assumerai avec détermination. Ce pays m’a tout donné. Je donnerai ma vie à ce pays », déclare le nouveau ministre des finances.



Cheikh Diba n’a manqué de tarir d’éloges son prédécesseur et mentor Mouhamadou Moustapha Ba. « Mais si ce jour est spécial, si mon émotion est vive, ce n’est pas parce que j’endosse l’habit de ministre. C’est parce que, aujourd’hui, je reçois cet habit des mains d’un ami, d’un mentor, d’un homme pour qui j’ai infiniment de respect », confie-t-il.

« Voilà un homme dont les qualités professionnelles et humaines font l’objet d’une rare unanimité. Un homme qui a consacré plus de trente années de sa vie au service de l’État, avec un dévouement exemplaire », ajoute-t-il.



Le Sénégal se trouvant en face de nouveaux défis et à l’aube de nouvelles batailles, le ministre Cheikh Diba s’engage à travailler en parfaite harmonie avec ses proches collaborateurs pour relever les défis. « Mon ministère va être à la pointe du combat. J’accepte avec humilité le brassard de chef d’équipe. Je m’engage à mobiliser l’ensemble des ressources humaines de ce département, à améliorer leurs conditions de travail, à les pousser vers davantage de performances, à renforcer l’éthique, la transparence mais aussi la solidarité », promet le nouveau ministre des Finances et du Budget,Cheikh Diba.



Falil Gadio et Alain Bonang