Passation de service au MHA : Le Ministre Serigne Mbaye Thiam dresse son bilan et remet les clés au Ministre Cheikh Tidiane Dièye.

Le Ministre de l’hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye a pris fonction ce vendredi matin. Après une rencontre de travail avec le ministre sortant Serigne Mbaye Thiam, un administrateur civil l’a installé dans ses fonctions. Lors de la cérémonie de passation de service, le Ministre Serigne Mbaye Thiam qui a occupé ce département ministériel depuis des années, a dressé le bilan réalisé sous l’ère du Président Macky Sall. À l’en croire, rien que pour cette année plus 41 projets sont en gestation, certains en cours d’exécution et le financement est disponible. « Sur les trois sous-secteurs que nous avons, qu’il s’agisse de l’eau, de l’assainissement et de la gestion des ressources en eau, le Sénégal a été primé au niveau international ces dernières années. Sur la situation budgétaire en cours, car c’est un sujet de préoccupation car quand on prend service au début du mois d’avril, on a parfois des préoccupations. On se pose parfois la question de savoir si le ministre n’a pas commencé les 50% du budget. Je vous rassure. Le budget de 2024 qui a été voté, à la date du 2 avril 2024, sur un total de crédit ouvert de 62 Milliards de FCFA, il est engagé un montant de 14 Milliards de FCFA, soit 22, 58%. En principe, le taux d’engagement devait être à 25% », a - t- il laissé entendre sous les applaudissements nourris des agents dudit ministre qui étaient dans la salle pleine à craquer de la sphère ministérielle de Diamniadio.

Prenant la parole à son tour, le Ministre Cheikh Tidiane Dièye a salué l’accueil du ministre sortant et la qualité du rapport qui lui a été présenté par Serigne Mbaye Thiam. « Je mesure pleinement la responsabilité qui est la mienne et la lourde responsabilité que nous avons d’assurer la bonne marche dudit ministère. Monsieur le Ministre Serigne Mbaye Thiam, c’est avec fierté et honneur que je vous remplace à la tête de ce département stratégique. Je voudrais vous remercier pour le travail de qualité que vous avez accompli, pour le rapport que vous m’avez transmis et la présentation de qualité que vous venez de faire dans cette salle », a ajouté le Ministre de l’ Hydraulique et de l’Assainissement qui annonce au passage des séances de travail et de partage dans les jours à venir avec les agents de son département ministériel...