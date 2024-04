Passation de service au MEPC : Le ministre sortant Mouhamadou Moustapha Ba invite son successeur à s’inspirer du PSE

Selon le ministre sortant, son département est le lieu de naissance du PSE et le socle de la politique économique et sociale du régime sortant. « Vous aurez certainement à tirer sur les enseignements du PSE pour continuer sur la base de nouvelles orientations des hautes autorités à inscrire notre pays dans une ère de prospérité et de bien être », suggère-t-il.

À l’entame de son propos, le ministre de l'Économie sortant, Mouhamadou Moustapha Bâ, a rappelé le brillant parcours de son remplaçant.« Ainsi, après avoir mis votre expertise au service de plusieurs pays, le vôtre, le Sénégal, peut aujourd’hui compter sur vous pour relever les défis du développement, dans un contexte de turbulences mondiales, marqué par l’inflation, le resserrement des conditions d’endettement sur les marchés, le renchérissement des produits alimentaires », a déclaré le désormais ex ministre Moustapha Ba lors de la passation de service, ce jeudi 11 avril 2024.Ensuite, il a adressé ses félicitations et ses meilleurs vœux au nouveau ministre Abdourahmane Sarr. Par ailleurs, le désormais ancien ministre de l’économie Moustapha Ba a invité, la nouvelle équipe du ministère dirigée par le ministre Abdourahmane Sarr à s’inspirer du Plan Sénégal émergent.