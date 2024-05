Passation de service à la direction générale de la CGIS : Abdou khafor Touré passe le flambeau à Ibra Ali Sy

Les passations de service entre les directeurs généraux entrants et sortants des services de l'État se poursuivent. Ce 28 mai 2024, c’était au tour de la Compagnie Générale Immobilière du Sahel (CGIS), filiale de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), d’observer la traditionnelle cérémonie de passation de service entre le directeur sortant, monsieur Abdou Khafor Touré et le tout nouveau directeur, monsieur Ibra Ali Sy.



La cérémonie de passation de service entre les deux hommes s’est distinguée par la sobriété, en présence du nouveau directeur de la CDC, Monsieur Fadilou Keïta, ainsi que les employés et collaborateurs.



Prenant la parole, monsieur Abdou Khafor Touré, le directeur sortant, a tenu un discours de remerciement à l’endroit de ses anciens collaborateurs ainsi qu’au nouveau directeur à qui il souhaite un plein succès. Cependant, Abdou Khafor Touré ne se limitant pas au remerciement, va dresser un bilan « satisfaisant ». Je pars dans la confiance, car aujourd’hui nous avons un portefeuille commercial, une force commerciale, la CGIS il y a cinq ans, c’était 400 millions Fcfa de capital, on laisse aujourd'hui un patrimoine évalué à 40 milliards Fcfa », se réjouit le directeur sortant de CGIS.



Quant à Ibra Ali Sy, le nouveau directeur de la CGIS, il se dit, dès l’entame de son propos, très heureux de sa nomination à la tête de la filiale de la CDC.



Poursuivant, le nouveau directeur ne manquera pas de rappeler une des missions de la CGIS, à savoir le financement des logements sociaux ». Ainsi, Ibra Ali Sy accorde une attention particulière à la capitalisation des « acquis », mais compte aussi s’appuyer sur les « programmes déjà existants » et améliorer constamment les approches et les processus de travail.



À cet effet, le tout nouveau directeur a tenu à rendre un vibrant hommage à l’ancien directeur général Abdou Khafor Touré pour le travail abattu depuis les 5 ans d’existence de la CGIS...