Passation de service à Dakar Dem Dikk : Le Dg sortant exhibe ses chiffres et affiche un bilan positif avec un chiffre d’affaires de 38 millions par jour !

La cérémonie de passation de service entre Ousmane Sylla, le directeur général sortant, et Assane Mbengue, son successeur, s'est tenue ce jeudi au siège de Dakar Dem Dikk. Dans son bilan, le directeur général sortant a souligné plusieurs réalisations positives dont : le rétablissement du poste de secrétaire général, la mise en place d'un comité de gestion, l'élaboration d'un plan d'action de performance.



Il a également mis en avant une hausse substantielle des recettes journalières, passées de 21 millions de francs CFA en 2022 à 38 millions en 2024. Cela s'est accompagné d'économies de plus de 4 milliards de francs CFA sur les charges a-t-il informé tout en souhaitant un plein succès à son successeur.



C’est dans ce cadre qu’il a rappelé que la compagnie nationale de transport public de voyageurs, Dakar Dem Dikk, a réceptionné un important lot de 370 nouveaux bus destinés à ses réseaux urbain, interurbain et international.

Ce projet de restructuration du secteur des transports au Sénégal vise à faire de Dakar Dem Dikk un acteur majeur et incontournable pour la mobilité quotidienne des populations.