Passation de service: Les adieux de Mouhamadou Moustapha Ba

Le ministre des Finances sortant Mouhamadou Moustapha Ba a adressé ses derniers mots en tant que ministre de la République lors du cérémonie de passation de service avec le ministre Cheikh Diba qui reprend le flambeau.



« C’est donc avec l’espoir d’avoir été utile à mon pays, que je quitte aujourd’hui mes fonctions. Je me considère comme un soldat ; sans doute pour avoir été enfant de troupe. Or vous le savez, la seule satisfaction du soldat, c’est le sentiment du devoir accompli », lance-t-il.



Poursuivant, il estime que ,« l’histoire jugera si nous avons fait correctement notre devoir.

Mais j’ose dire dès à présent, que j’ai eu le privilège de travailler avec des collaborateurs remarquables, des agents compétents et engagés, des soldats comme moi, qui se sont battus sans relâche afin que ce pays avance », a soutenu Mouhamadou Moustapha Ba, ancien Ministre des Finances et du Budget.



Pour conclure, le désormais ex ministre des Finances a salué et remercié ses collaborateurs. « Je dis aujourd’hui un grand MERCI à chaque agent de ce ministère. Merci du fond du cœur. Le travail abattu en dix-huit mois seulement est le meilleur témoignage de notre amour pour le Sénégal ».



Falil Gadio et Alain Bonang