Passation d’un gré à gré avec « Quantum » : Birahime Seck exige l’implication de l’Assemblée nationale

Le Forum civil, à travers son coordinateur national Birahime Seck, veut que cette affaire liée à la reconstruction de l’hôpital Le Dantec soit clarifiée. C’est un marché d’un montant avancé de 92 milliards de francs Cfa confié à l’entreprise Quantum à travers le Fonsis, chargé du pilotage du projet et sous l’approbation du secrétaire général de la présidence de la République.





Pour le coordinateur national du Forum Civil, « le secrétaire Général de la Présidence, les Directeurs Généraux du FONSIS, de l'ARMP-ARCOP et de la DCMP doivent être entendus par l'Assemblée nationale. » Une bonne occasion également pour la représentation nationale, de demander la situation du gré à gré au Sénégal et d’autres cas similaires qui se présenteront éventuellement.