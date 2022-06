Partenariat : Sadio Mané et Sonatel-Orange forment un duo offensif pour une nouvelle collaboration…

Le groupe Sonatel Orange vient de renouveler sa longue collaboration avec la star de football planétaire, Sadio Mané, ce samedi. Une cérémonie de signature de convention s’est déroulée au siège du groupe Sonatel sis sur la VDN de Dakar.



En présence de Sékou Dramé, le directeur général de Sonatel-Orange et de l’ensemble de ses proches collaborateurs, l’attaquant international Sénégalais a paraphé leur nouveau bail non sans manquer de se féliciter de ce partenariat win-win. « Sadio est l’ambassadeur idéal », selon le Dg de la Sonatel qui rentre d’un séjour au village de Mané, Bambali.



En effet, désireux d’accompagner le footballeur dans ses projets sociétaux, le groupe Sonatel compte faire une série de dons à l’hôpital de Bambali (Climatisation, appareils médicaux) en plus de la volonté d’y développer des projets. Un soutien de poids, dont la portée a été saluée par le joueur qui voit en la Sonatel « un bien national » qu’il faut préserver.



Au-delà du Sénégal, le groupe Sonatel entend associer l’image de Sadio Mané, à celle de toutes les agences implantées dans la sous-région, a fait savoir le Dg de la Sonatel, Sékou Dramé au cours de la cérémonie riche en couleurs…