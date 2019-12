Partenariat : La ligue Pro et la RTS se retrouvent, le choc Jaraaf-AS Pikine attendu en direct ce samedi.

« La RTS avait promis d’accompagner la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) dans la diffusion de ses matches cette saison. Pour des raisons de délai, cela n’avait pas pu se faire, le week-end dernier lors du lancement du championnat de L1 de l’exercice 2019 – 2020. Aujourd’hui que toutes les contraintes sont levées, la télévision nationale va entrer en jeu lors de la deuxième journée, samedi prochain à partir de 17 heures, pour retransmettre en direct le match Jaraaf – AS Pikine programmé au stade L.S. Senghor. » Informe le communiqué rendu public par la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (LSFP.)



Ce compagnonnage RTS – LSFP est parti pour durer toute la saison, puisqu’il est prévu qu’une rencontre du championnat de Ligue 1 sera retransmise en direct par la télévision nationale lors de toutes les journées à venir.



Et pour commencer, il y aura ce prometteur Jaraaf – AS Pikine qui opposera deux formations qui ont débuté le championnat avec des fortunes diverses. Les Vert et blanc, vice-champions en titre, avaient été battus d’entrée (0 – 1) par le champion, Génération Foot ; alors que les Pikinois, à domicile, avaient renversé le Ndiambour (3 – 2.)