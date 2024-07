Papy Gaye : « Kaolack amna ay population dagniy tékk ay maul pour tog agne ndakh inondation yi »

La première forte pluie (95mm) avait causé beaucoup de dégâts matériels aux populations impactées. Même si beaucoup d’efforts ont été faits à l'évidence, des centaines de familles devront garder leur mal en patience pendant les trois mois à venir. Conscient de ces moments difficiles que vivent certaines populations, le leader de « Le Réveil Kaolackois », Papy Gaye a effectué des visites de proximité dans certains quartiers de Kaolack pour rencontrer les victimes, échanger avec elles pour pouvoir leur apporter son soutien. Il a saisi l’occasion pour attirer l’attention sur la situation qui prévaut et surtout le besoin pressant "d’un plan d’urgence d’assainissement" à Kaolack pour régler définitivement ce problème. «Kaolack amna ay population dagniy tékk ay maul pour tog agne ndakh inondation yi », regrette Papy Gaye. Une situation indescriptible, que vivent, selon lui, les populations et face à laquelle il attire l’attention des autorités pour soulager les populations impactées par les inondations pendant l’hivernage en attendant une solution pérenne. D’après le président pour la promotion des artisans de Kaolack, Babacar Diankha, « ceux qui disent qu’il n’y a pas de problème d’inondations trompent leur monde. Kaolack a bel et bien un problème ». « Kaolack diaffé diaffé késsé leu dimonoye nawéet », se désole-t-il.