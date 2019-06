Pape Seydou Ndiaye (GF) vise un retour en sélection

L’ancien portier du Jaraaf qui évolue actuellement à l’académie Génération Foot (GF) ne fait pas mystère de ses intentions de réintégrer la Tanière. Le joueur de 26 ans n'a plus revêtu la tunique Puma depuis la préparation du Mondial en Russie, avec les deux matches amicaux disputés contre l’Ouzbékistan (1-1) et la Bosnie-Herzégovine (0-0).

Le placement et la sortie hésitante du gardien local sur le deuxième but du Burkina Faso (2-2), à Ouagadougou, en éliminatoires de la Coupe du monde 2018, avait provoqué quelques grimaces et autant d'interrogations chez les supporters de l'équipe nationale du Sénégal...