Pape Diop, Bokk Gis Gis : " Le constat le plus remarqué c'est la mévente des productions d'arachide... J'ai reçu un cri du coeur de l'ensemble des populations du monde rural qui se trouvent dans un désarroi indescriptible "

En tournée politique ce week-end dans le département de Nioro, le leader du parti Bokk Gis Gis a fait part à la presse locale de son contact avec le monde rural. " Le constat le plus remarqué c'est la mévente des productions d'arachide. J'ai reçu un cri du coeur de l'ensemble des populations qui se trouvent dans un désarroi indescriptible. Nous avons vu des personnes qui nous annoncé avoir vendu leurs productions à 100 Fcfa le Kg et cela m'a fait très mal au coeur. Face à cette situation, je me suis dit que nous sommes avec un président qui est incapable de résoudre cette question là parce que les deux déclarations que nous avons entendues de sa propre bouche nous conforte dans cette position. La première était consécutive à sa visite ici à Nioro pour demander aux populations de consommer ces arachides là et la deuxième est liée à l'appel qu'il a lancé en direction du président Turc pour lui trouver des hommes d'affaires capables de venir acheter les graines invendues. Je pense que cela est un aveu de taille. Alors nous devons nous rendre compte que celui là est incapable de continuer à gouverner notre pays. C'est la conséquence pour laquelle je voudrais inviter les sénégalais, surtout le monde rural à penser que le président Macky Sall ne peut résoudre les problèmes ", a-t-il déploré.

Selon Mr Diop, tous les secteurs d'activités tournent actuellement au ralenti. " En plus de cela, il y a la question de l'école et celle de la santé parce qu'après sa couverture maladie universelle, toutes les structures sanitaires croulent sous le poids des dettes. C'est une situation extrêmement catastrophique. Je pense que tous les secteurs sont concernés par la situation que nous sommes en train de vivre. "



Le patron de Bokk Gis Gis s'est aussi entretenu avec la presse sur d'autres sujets. Il s'est auparavant rendu à Médina Sabakh où il a été reçu par la responsable départementale dudit parti, Ndèye Sow.