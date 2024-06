Palais présidentiel: Le chef de l’Etat a reçu l’échantillon des premières gouttes du pétrole du gisement de Sangomar

Profitant du conseil des ministres ce mercredi et en présence de tous les membres du gouvernement, le ministre des énergies et du pétrole, Birame Souleye Diop a remis au président de la République, l’échantillon du premier brut extrait du champ pétrolier de Sangomar . Le Sénégal intègre ainsi le groupe des nations productrices de pétrole.





Le chef de l’Etat a réaffirmé son engagement pour une gestion transparente et équitable des ressources naturelles. Bassirou Diomaye Faye a adressé ses félicitations au gouvernement, au peuple sénégalais et à la compagnie Woodside Energy avant de formuler des prières pour que « cette ressource apporte prospérité, paix et concorde au Sénégal ».