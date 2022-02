Palais de la République / Macky Sall aux Lions : « Je veux que vous atteigniez la 1/2 finale au prochain mondial »

Après les avoir accueillis à l'aéroport militaire de Yoff, le président de la République a reçu tard la nuit, les Lions du Sénégal au Palais. Un diner copieux les y attendait.



Face aux Lions pour une seconde fois, le président de la République Macky Sall a fixé un autre objectif à Aliou Cissé et à ses joueurs. « Je veux que vous ateigniez la demi finale au prochain mondiale ». C'est ce défi que les Lions doivent relever lors du mondial Qatari. Bien avant, ils doivent franchir le fleuve Nil de l'Égypte au mois de mars prochain. Le Sénégal devra jouer en match barrage en aller et retour contre l'Egypte qu'il a battu en finale de la CAN 2022.