Palais de justice : Cheikh Bara Dolly Mbacké vient d’être libéré.

C’est maintenant officiel, le député Cheikh Bara Dolly Mbacké est libre. Le Doyen des juges a favorablement répondu à la requête de liberté provisoire introduite par ses avocats, jeudi, suite à l’audition du mis en cause. Me Abdy Nar Ndiaye a confirmé la réception de la notification. Cheikh Abdou Bara Doly va fêter la Tabaski auprès de sa famille.

Poursuivi pour offense au Chef de l’Etat, diffusion de fausses nouvelles et diffamation punie par l’article 80, Cheikh Abdou Bara Doly a lors de son audition présenté ses plates excuses au président de la République, Macky Sall pour les propos qu’il a tenu à son encontre.