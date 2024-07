Pacification de l’espace public : Le président Diomaye Faye donne les pistes et recommande une vigilance accrue aux FDS

Le président de la République a présidé la cérémonie de clôture de l’année académique 2023-2024 de l’institut de défense du Sénégal (IDS).





Face aux sortants de la 6ème promotion de formation de l'école de l'état-major et la 3ème promotion de l'école de guerre de l'institut, le président de la République souligne l’importance d’échanger avec les futurs chefs militaires sur l’évolution de l’outil de défense du Sénégal.





Ainsi, il s'est réjoui de la posture Républicaine de l’armée dont il loue le professionnalisme et la posture adoptée. « Depuis notre accession à la souveraineté internationale, l’armée veille sans défaut sur l’intégrité et au respect de nos engagements internationaux » dit-il.

En effet, il tient à préciser que les gaps sécuritaires et la montée de violence doivent être maîtrisés par les forces de défense. « … Cette présence rassurante aux côtés de la population doit se poursuivre en bâtissant nu outil de défense agile. Nous vivons dans une période d’incertitude géopolitique… Sur le plan interne, les gaps sécuritaires actuels et la montée de la violence dans nos sociétés exigent une vigilance permanente et une capacité d'action immédiate sur les sources d’insécurité », précise le président.