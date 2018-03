PSG : Neymar, les vérités de Dani Alves

Depuis l'élimination du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions face au Real Madrid (1-3, 1-2), plusieurs joueurs parisiens, dont Marquinhos, ont demandé à Neymar de continuer l'aventure avec le club de la capitale française. De son côté, le latéral droit francilien Dani Alves (34 ans, 20 matchs en L1 cette saison) ne semble pas s'inquiéter pour l'avenir de son compatriote.



"Je n’ai pas besoin de convaincre Neymar de rester au PSG cet été. Les personnes le prennent pour une marionnette, mais même les plus jeunes grandissent et prennent leurs propres décisions. Neymar est en train de grandir, et il apprend chaque jour à lutter avec les moments un peu plus durs. Si tout était merveilleux, il n’y aurait pas besoin de mûrir", a confié Alves pour Globo.



Dans tous les cas, le PSG n'a pas l'intention de laisser filer Neymar dès l'été prochain.