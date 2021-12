PSE / VERT : Six secteurs clés choisis pour matérialiser les réformes autour de « l’économie verte »

Sous le pilotage du ministère de l’environnement et du développement durable, le bureau opérationnel et de suivi du plan Sénégal émergent a procédé ce jeudi à la présentation des différentes phases qui ont marqué le processus aboutissant à choisir 6 secteurs prioritaires pour concrétiser ce qui est convenu d’être appelé, « économie verte ». Ce terme signifie un ensemble d’actions pour un développement durable en privilégiant au delà de la gestion simple de l’environnement, la croissance économique.



Ce jeudi, le bureau opérationnel et de suivi du PSE, avec ses partenaires techniques et financiers comme le GGGI, l’Onudi, l’AFD etc, a décidé de matérialiser le PSE vert avec toutes ses composantes, à travers six secteurs phares. Il s’agit, de l’agriculture, de l’eau et de l’assainissement, de l’industrie, l’énergie, la foresterie et la construction. La structuration des réformes et des projets du PSE vert va donc se faire autour de ces 6 secteurs...