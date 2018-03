PROSTITUTION À KAOLACK - Médina Mbaba transformée en marché nocturne de sexe

Les populations du quartier Médina Mbaba de Kaolack sont terriblement en colère contre ce nouveau phénomène qui fait une mauvaise publicité à leur localité. En effet, celle-ci est transformée en marché de sexe depuis quelques moments. Et la prostitution clandestine est devenue la chose la plus partagée les nuits dans ce coin de la commune de Kaolack.

Selon Khalifa Thiam, délégué de quartier, cette situation est la résultante d'un comportement regrettable perpétré par des jeunes malintentionnés.

"Tous les jours, il y a des personnes qui s'arrangent pour bousiller les rares ampoules disponibles sur le réseau de l'éclairage public. Elles font tout pour provoquer l'obscurité et ainsi vaquer tranquillement à leurs moches occupations. Ceci est à l'origine de la recrudescence de la prostitution. Nous interpellons les autorités de l'État et de la municipalité pour pallier cette situation."

En plus de devenir un marché de sexe, Médina Mbaba est devenue un quartier où l'insécurité s'est complètement installée.