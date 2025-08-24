PREMIER LEAGUE – Ismaïla Sarr ouvre son compteur avec Crystal Palace

Le Sénégalais Ismaïla Sarr a inscrit son premier but en Premier League sous les couleurs de Crystal Palace ce dimanche, lors du match contre Nottingham Forest. Nous étions à la 37ème minute. L’ailier a livré une prestation solide, se montrant percutant sur son côté et menaçant à plusieurs reprises.
Il a même failli obtenir un penalty en fin de rencontre, après une accélération fulgurante dans la surface adverse, mais l’arbitre n’a pas bronché malgré les protestations des Villans. Les deux équipes se sont quittées sur le score de 1 but partout .
Ce premier but vient récompenser les efforts du joueur et pourrait marquer le début d’une belle série pour lui dans l’élite anglaise.
Autres articles
-
ARABIE SAOUDITE / Al-Nassr perd devant Al-Ahli aux penalties… Édouard Mendy arrête un tir décisif et prive la Supercoupe à Sadio Mané
-
CHAN 2025 – Le rugissement sénégalais fait taire les Cranes à Kampala
-
1/2 finale AfroBasket 2025 : Le Mali prend sa revanche et domine le Sénégal (88-80)
-
Lutte : Gaston Production décroche le choc Ada Fass vs Eumeu Sène en avril 2026
-
1/2 finale Afrobasket masculin : Acte II entre le Sénégal et le Mali