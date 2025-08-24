PREMIER LEAGUE – Ismaïla Sarr ouvre son compteur avec Crystal Palace



Le Sénégalais Ismaïla Sarr a inscrit son premier but en Premier League sous les couleurs de Crystal Palace ce dimanche, lors du match contre Nottingham Forest. Nous étions à la 37ème minute. L’ailier a livré une prestation solide, se montrant percutant sur son côté et menaçant à plusieurs reprises.



Il a même failli obtenir un penalty en fin de rencontre, après une accélération fulgurante dans la surface adverse, mais l’arbitre n’a pas bronché malgré les protestations des Villans. Les deux équipes se sont quittées sur le score de 1 but partout .



Ce premier but vient récompenser les efforts du joueur et pourrait marquer le début d’une belle série pour lui dans l’élite anglaise.