L’activiste Karim Xrum Xax, arrêté et poursuivi pour provocation d’un attroupement armé non suivi et outrage à agents de Police et de la Gendarmerie, vient d’être placé sous mandat de dépôt. Il sera jugé ce mercredi en flagrant délit par le Juge.

Sous un autre registre, les organisateurs du mariage « VIP » ont écopé une peine assortie de sursis. Mis à part le mari Bara Gueye, tous les autres sont condamnés à une peine assortie de sursis et d’une amende de 100.000 F Cfa.