PAFEJ : l’initiative pour freiner l’immigration irrégulière

Ce mardi s’est tenue la cérémonie de lancement officiel du Projet d’Appui à l’Autonomisation Économique et Sociale des Femmes et des Jeunes (PAFEJ). À cette occasion, le ministre de la Microfinance, de l'Économie Sociale et Solidaire, Dr Alioune Dione, a réitéré l’engagement du gouvernement à accompagner les femmes et les jeunes, dans un effort concerté pour freiner l’immigration irrégulière.







Le PAFEJ vise à renforcer les capacités économiques et sociales des femmes et des jeunes, deux segments de la population particulièrement vulnérables face à la tentation de l’immigration clandestine. En offrant des opportunités de formation, de financement et d'accompagnement, il entend créer un environnement propice à l’auto-emploi et à l’entrepreneuriat. Dr Alioune Dione a souligné que ce projet s'inscrit dans une stratégie plus large de développement durable. « L’objectif est de créer des conditions favorables pour que les jeunes et les femmes puissent réaliser leurs ambitions sans avoir à quitter le pays de manière illégale », a-t-il déclaré.