« Ousmane Sonko est pire que Macky Sall ! » Cheikh Abdou Mbacké Dolly dénonce la saisie de ses biens et un changement radical de comportement

Cheikh Abdou Mbacké Dolly, ancien député de la 14e legislature, a exprimé sa profonde déception et son amertume envers Ousmane Sonko, qu'il considère désormais comme plus nocif que Macky Sall. Dans une sortie musclée, Bara Dolly a dénoncé non seulement l'abandon de son soutien pour Sonko, mais aussi la saisie injustifiée de ses biens.







Bara Dolly a rappelé qu'il avait été un des premiers à soutenir Ousmane Sonko lorsqu'il était encore dans l'opposition, au point de risquer sa propre liberté pour défendre le leader de Pastef. "J’ai été à côté de lui jusqu’à me faire emprisonner par Macky Sall, qui a ensuite saisi trois de mes maisons à Maristes", a-t-il indiqué, exprimant son amertume face à ce qu'il perçoit comme une trahison de la part de Sonko. Selon lui, ce dernier, qu’il avait sauvé d’une tentative d’empoisonnement en novembre 2021, s’est transformé en une personne totalement différente et déconnectée de ses valeurs initiales.







Mais ce qui a véritablement heurté Bara Dolly, c’est l’ampleur des saisies de ses biens par le gouvernement de Sonko. "Le Ousmane Sonko que j’ai sauvé la vie en 2021 et celui que je vois aujourd’hui sont deux personnes différentes", a déclaré Bara. Selon lui, Sonko a non seulement ignoré son soutien passé, mais l’a aussi spolié de manière injustifiée. Bara Dolly évoque la saisie de plusieurs de ses propriétés, dont 12 terrains d’une valeur totale de 300 millions de francs CFA. Parmi ces biens, on compte cinq terrains à Mbour, quatre à Guédiawaye, un terrain de 70 millions de FCFA à l'ancien Hangar des Pèlerins à Yoff, et un autre terrain de 40 millions à Eosen, où les Lions de la Téranga avaient des terres.