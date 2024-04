Ousmane Noël Dieng soulage plus de 500 ménages et lance un plaidoyer en direction des nouvelles autorités du pays pour le développement de Kaolack

À quelques heures de la célébration de l’Aïd El Fitr, le coût du panier de la ménagère, sans compter les dépenses qui tournent autour de cette fête sont difficilement supportés par la majeure partie des chefs de famille.



C’est pourquoi, depuis dix ans déjà, le président du MJKDF2S, Ousmane Noël Dieng, offre dans la cité de Ndangane des kits alimentaires aux populations les plus nécessiteuses. Ainsi, pour cette 10ème édition, Ousmane Noël Dieng a distribué des moutons et bœufs à plus de 500 ménages. Il a aussi saisi l’occasion pour échanger avec ses militants sur son avenir politique pour la conquête de la mairie d'ici les locales, avec l’arrivée du Président Bassirou Diomaye Faye à la tête du pays et ses attentes pour le développement de Kaolack. Il a également invité le nouveau locataire du palais présidentiel à impliquer l’ancien ministre Diène Farba Sarr dans ses projets de développement pour Kaolack. Il s’est même voulu très clair, affichant sa ferme volonté de travailler avec le nouveau régime en place pour l’intérêt exclusif de Kaolack, son développement économique, infrastructurel et industriel, la lutte contre le chômage et un soutien aux femmes dans leurs activités génératrices de revenus. Selon lui, c’est l’intérêt supérieur de la nation qui est en jeu. C’est d’ailleurs pourquoi, le président de MJKDF2S a tenu à inviter les populations à soutenir le Président Bassirou Diomaye Faye dans cette mission pour le développement du Sénégal.



Ousmane Noël Dieng a invité le Président Diomaye à démarrer son programme de développement pour les régions par Kaolack, et à se concentrer sur le travail pour très vite diminuer la cherté du coût de la vie...