Ousmane Faye sur les pluies diluviennes : « Ce serait de la pure hypocrisie que de vouloir imputer les inondations aux autorités étatiques »

Les pluies diluviennes qui ont causé plusieurs dégâts un peu partout dans le territoire national, continuent de susciter de vives réactions du côté de la population ainsi que chez les acteurs politiques. Même si certains pensent que les dégâts causés par les inondations liées à la vague de pluie qui s'est abattue le week-end dans le pays dénote l'échec du gouvernement dans sa gestion anticipative des inondations, d'autres pensent que d'importants efforts sont consentis par le régime en place. Et c'est le cas de Ousmane Faye, coordinateur de Manko Taxawu Sénégal.



Pour lui, "ce serait de la pure hypocrisie que de vouloir imputer les inondations aux autorités étatiques". Car estime t-il toujours, "en plus des 750 milliards financés dans le programme décennal de gestion des inondations. Le Président Macky Sall a encore lancé le plan Orsec pour mieux assister les compatriotes sénégalais surtout ceux qui sont touchés par les inondations. Ce qui mérite plutôt de la reconnaissance de la part des concitoyens plutôt que des attaques politiques voire politiciennes".



Ousmane Faye rappelle également que cette vague de pluie a causé plusieurs dégâts dans d'autres pays plus développés que le Sénégal. Il invite également les acteurs politiques ainsi que les bonnes volontés à déployer des moyens pour venir en aide aux victimes des inondations...