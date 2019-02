Oumar Youm pêche chez Idy et obtient le vote de la famille de Ibou Sakho (Salatoul Tasbih) dans le département de Mbour

Un soutien de taille vient de rallier la cause du candidat Macky Sall dans le département de Mbour. Le Ministre Directeur de Cabinet, Mr El Hadj Oumar Youm a décroché le soutien de la famille religieuse de Feu El Hadji Ibou Sakho dans le département de Mbour.

Une grande cérémonie a eu lieu dans le domicile de la famille religieuse et le guide Tafsir Sakho a affirmé leur soutien et leur bénédiction pour la réélection du président Macky Sall au premier tour.



Pour continuer dans la même lancée, le ministre directeur de cabinet du président de la République Macky Sall, par ailleurs coordonnateur de l'Apr dans le département de Mbour vient de réussir une prouesse en enrôlant un grand responsable du nom de Kader Dione, ancien soutien du candidat Idrissa Seck à Nguékhokh.



Dans l'ensemble du département de Mbour, le Ministre directeur de cabinet du Président dresse le bilan élogieux du Président de la République et assure de la pertinence de son programme. "Rendez vous avec l'avenir" pour parachever l'élan de l'émergence du pays dans une dynamique inclusive. Les militants se sentent rassurés de sa démarche de proximité et de sa capacité de fédérer tous les responsables du département de Mbour autour de l'essentiel pour une victoire éclatante du candidat Macky Sall au soir du premier tour de l'élection présidentielle du 24 février 2019...