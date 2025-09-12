Orange Music Talents : Sonatel et Warner Music Africa s’unissent pour révéler les talents sénégalais

La Sonatel, à travers sa marque Orange, vient de franchir une nouvelle étape dans son soutien à la créativité de la jeunesse sénégalaise. En effet, l’opérateur télécom a annoncé ce jeudi 11 septembre 2025, la signature d’un partenariat stratégique inédit avec Warner Music Africa Francophone.



Cet accord a pour objectif d’accompagner les jeunes artistes révélés lors de la première édition d’Orange Music Talents, un concours qui met en lumière trois genres musicaux phares de la scène locale : rap, mbalax et afrobeat.



Grâce à ce partenariat, les finalistes et lauréats bénéficieront d’un véritable tremplin vers la scène internationale. Warner Music Africa Francophone apportera son expertise artistique et technique, ainsi qu’une visibilité renforcée sur les plateformes musicales africaines et mondiales.



« Avec Orange Music Talents, nous voulons donner aux jeunes artistes un tremplin vers le succès. Ce partenariat concrétise notre ambition d’ouvrir les portes de la scène mondiale aux talents sénégalais », a déclaré la Sonatel.



Depuis 40 ans, Sonatel accompagne la jeunesse sénégalaise dans ses passions et ambitions. Avec cette alliance, l’opérateur et Warner Music Africa entendent faire du Sénégal un hub créatif et une référence incontournable dans l’industrie musicale africaine.

