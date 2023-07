Opération de sécurisation à Ngor: 32 personnes interpellées, 1kg de Yamba et du matériel musical saisis, 10 motos immobilisées

La brigade de proximité de Ngor, renforcée par le 5ème Escadron Porté de la LGI, a effectué une opération de sécurisation dans la nuit du 30 juin au 01 juillet 2023 de 23 heures à 06 heures dans ladite localité.

Au cours de cette opération 32 personnes dont 28 pour identification, 01 pour détention et traffic de chanvre indien, 01 pour conduite sans permis de conduire, 01 pour outrage à commandant de la force publique dans l'exercice de ses fonctions, 01 pour mise en danger de la vie d'autrui, ont été interpellées

En outre 15 Véhicules ont été immobilisés pour défaut de mutation et 10 motos pour défaut de pièces.

Par ailleurs 01 kilogramme de chanvre indien et du matériel musical composé de deux (02) tambours, une (01) guitare et un (01) piano ont également été saisis