Opération de charme à Dakar : Kiev vante la maturité de la démocratie sénégalaise.

En visite depuis hier au Sénégal et pour la première fois, le ministre Ukrainien des affaires étrangères, son excellence Dmytro Kuleba, a salué la maturité de la démocratie Sénégalaise.



Pour le diplomate, le Sénégal est un des rares pays de l’Afrique de l’Ouest qui n’ont jamais connu de coup d’État depuis leur indépendance. Ce qui, aux yeux de Dmytro Kuleba, doit inspirer toute l’Afrique et le monde entier en général. « Nous n’avons jamais imposé notre volonté à d’autres personnes, à d’autres peuples. Nous avons toujours suivi les intérêts liés au développement. Et nous savons que le Sénégal est un grand pays, une grande nation. C’est un des pays africains qui n’a jamais connu de coup d’État. Et ça, c’est quelque chose de très important. C’est quelque chose que l’on doit imiter, que l’on doit apprendre du Sénégal qui doit servir d’exemple et de modèle à travers l’Afrique et à travers le monde. Malheureusement, lorsque nous avons commencé à discuter avec Madame le ministre Aïssata Tall Sall, nous avons commencé à renforcer la coopération et toutes les voies ont été entendues », s’est félicité le chef de la diplomatie ukrainienne.

Rappelant le contexte mondial actuel avec la guerre ukrainienne, le ministre Ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba reste convaincu que l’Afrique est la terre d’avenir.



A cet effet, il souligne que l’Ukraine s’engage à renforcer ses relations de coopération avec le continent. « L’Afrique est un grand continent et je suis convaincu que le futur appartient à l’Afrique. Nous n’avions pas beaucoup discuté les années passées, mais nous allons corriger cette erreur. À cet effet, je voudrais vous remercier pour cette invitation et vous féliciter de l’invitation que notre président a faite au président Macky Sall de venir à Kiev et également le féliciter de sa présidence de l’Union africaine. Ce qui veut dire que le président de la République représente toute l’Afrique et lors de cette présidence de l’Union africaine nous devons renforcer notre coopération. Notre futur et le futur de votre pays dépendent des relations que nous tissons et de ce qui se passe chaque jour », soulignera-t-il lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue sénégalaise...