Officiel : Manchester United annonce le départ de Zlatan Ibrahimovic !

C’était dans l’air, c’est désormais officiel : Zlatan Ibrahimovic (36 ans) quitte Manchester United. Le club mancunien vient de publier un communiqué officiel sur son site pour annoncer la nouvelle. « Zlatan quitte Manchester United. Manchester United confirme que le contrat de Zlatan Ibrahimovic s’achève, avec effet immédiat. Tout le monde au club remercie Zlatan pour sa contribution à l’équipe depuis son arrivée et lui souhaite le meilleur pour son avenir », peut-on lire sur le communiqué.



Arrivé à Old Trafford à l’été 2016, après quatre saisons pleines au Paris SG, le Suédois a inscrit 29 réalisations en 53 matches toutes compétitions confondues sous la tunique des Red Devils et ajouté quelques lignes à son palmarès avec un Community Shield, une Coupe de la Ligue anglaise et une Europa League. Une grave blessure au genou l’avait stoppé dans son élan au printemps 2017. Et s’il avait mis les bouchées doubles pour revenir très rapidement à la compétition, l’arrivée de Romelu Lukaku, l’été dernier, et Alexis Sanchez, en janvier, avaient réduit sa zone d’influence au sein du groupe de José Mourinho.



« Toutes les bonnes choses ont une fin »

Désormais éliminés de la Ligue des Champions, le Special One et sa direction, qui n’ont plus que la FA Cup à jouer et leur 2e place en Premier League à assurer, ont donc décidé de lui ouvrir la porte. Le natif de Malmö vient de poste un message sur ses réseaux sociaux pour faire ses adieux à l’écurie britannique. « Toutes les bonnes choses ont une fin et le moment est venu de passer à autre chose après 2 saisons fantastiques avec MU », a-t-il indiqué avant d’ajouter.



« Merci au club, aux fans, à l’équipe, au coach, au staff et à tous ceux qui ont partagé avec moi une partie de cette histoire #redpourtoujours », a-t-il conclu. Ces dernières heures, l’attaquant scandinave est annoncé avec insistance du côté des États-Unis, en Major League Soccer, où Los Angeles semble prêt à lui offrir une pré-retraite dorée. Qu’on se le dise, malgré son départ de MU, on n’a sans doute pas fini d’entendre parler de Zlatan Ibrahimovic !

