Officiel : La mascotte de la Coupe d’Afrique des Nations 2019 est dévoilée !

La mascotte de la prochaine Coupe d'Afrique des nations Egypte 2019 est connue et s'appelle « Tut », appelée aussi Toutânkhamon.

Il s'agit du 11e pharaon de la XVIIIᵉ dynastie et qui serait le fils d'Akhenaton et de la propre sœur de ce dernier aussi appelée Younger Lady, dont la momie est répertoriée KV35YL.

La mascotte « Tut » est un jeune pharaon, qui porte les couleurs de l’Égypte, avec l’uræus bien vissé sur la tête et la tenue du footballeur bien mise en exergue.

L’uræus est un des symboles du pouvoir du pharaon égyptien. Associé à la Basse-Égypte, l’uræus représente un serpent naja dressé avec le disque solaire sur la tête. Le souffle du serpent était censé brûler les ennemis du pharaon.

Petit détail important, Tut est gaucher… comme Mohamed Salah, la star égyptienne de Liverpool et coéquipier de l’international sénégalais à Liverpool, Sadio Mané.