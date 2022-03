Offensive Russe en Ukraine : En 10 jours, plus de 1,5 million de réfugiés ont déjà afflué vers les pays voisins. (ONU)

C'est une crise des réfugiés considérée comme la plus rapide au monde après celle de la seconde guerre mondiale. Depuis plus d'une semaine, plusieurs villes en Ukraine sont sous les bombes russes. Ce qui ne laisse malheureusement pas le choix aux habitants de ces différentes villes obligés de se réfugier dans les autres pays comme la Pologne et d'autres pays visités.



Selon l'Onu, le nombre de réfugiés lié à cette offensive russe en Ukraine a dépassé la barre de 1,5 million, constituant la crise de réfugiés la plus rapide en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, a alerté l'ONU ce dimanche tout en soutenant que "plus de 1,5 million de réfugiés venant d'Ukraine ont traversé vers les pays voisins en dix jours".



Les autorités et l'ONU s'attendent par ailleurs à ce que le flot s'intensifie encore car, l'armée russe poursuit son offensive, notamment vers Kiev, la capitale ukrainienne. Selon l'Onu, la Pologne est le principal pays d'accueil du flot de réfugiés, qui a suivi les premières hostilités avec 922.400 personnes déjà enregistrés depuis le début du conflit.



Toutefois, estime l'organisation des Nations unies, quatre millions de personnes pourraient vouloir quitter le pays pour échapper à la guerre. Selon le premier rapport de situation de l'OMS publié samedi soir, 18 millions de personnes sont touchées par le conflit en Ukraine.