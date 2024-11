ONAS STEP de Tivaouane / De la boue au trésor : La révolution verte du traitement des boues de vidange

À Tivaouane, une petite révolution verte se joue sous nos yeux. Loin des clichés associés à l’assainissement, cette station de traitement des boues de vidange (STEP) transforme des déchets jugés indésirables en ressources agricoles précieuses. Cette innovation portée par l'Office National de l'Assainissement du Sénégal (ONAS) ne se contente pas de purifier l’environnement, elle crée un cercle vertueux de valorisation des déchets au service de l'agriculture et de la protection de l’environnement.







Sous l’égide de Saliou Diop, chef technique de la station, la gestion des boues de vidange à Tivaouane ne se limite pas à un simple traitement des déchets. Elle incarne une démarche révolutionnaire où chaque étape est pensée pour maximiser la récupération des ressources.







Les camions de vidange arrivent à la station avec des boues provenant des fosses septiques et autres systèmes d'assainissement autonome. À Tivaouane, la première phase consiste en un tri méticuleux des déchets visibles, notamment les plastiques et autres objets non biodégradables. Ces déchets sont séparés, puis les boues sont filtrées et traitées pour en extraire l'humidité, avant d'être séchées et transformées.







Un produit d'exception : les boues de vidange transformées en fertilisant organique



Une fois séchées, les boues sont broyées, mises en sacs, et prêtes à être commercialisées. Ces sacs, vendus à 3000 FCFA l’unité, sont recherchés par les agriculteurs de la région pour leur capacité à enrichir les sols et améliorer les rendements agricoles. Le processus de traitement garantit que ces boues, une fois traitées, n’ont aucun impact négatif sur la santé des sols ou des nappes phréatiques, contrairement aux engrais chimiques qui peuvent polluer l’environnement.







Le fertilisant ainsi obtenu est d’une qualité exceptionnelle. Ce n’est pas un simple déchet transformé : c’est une ressource agricole de haute valeur qui aide les agriculteurs à augmenter leurs rendements tout en préservant l’écosystème. En effet, les boues de vidange traitées, riches en matières organiques, favorisent la fertilité des sols de manière durable et respectueuse de l’environnement, tout en évitant les risques de pollution associés aux engrais chimiques.







Un soutien inestimable pour l’agriculture locale



Les agriculteurs de la région de Tivaouane, notamment ceux des zones rurales qui ont souvent du mal à accéder à des fertilisants de qualité, sont les premiers bénéficiaires de ce système. L'utilisation des boues traitées leur permet de cultiver plus efficacement des légumes et des céréales, en réduisant leur dépendance aux engrais chimiques coûteux. Cette approche leur permet également de diminuer leurs coûts de production tout en obtenant des produits de meilleure qualité.







Au-delà de la rentabilité économique, l’utilisation de ces boues permet aussi de protéger l’environnement en réduisant l’utilisation d’engrais chimiques qui, à long terme, peuvent dégrader la qualité du sol et polluer les nappes phréatiques. C’est une solution gagnant-gagnant pour les agriculteurs et pour l’ensemble de l’écosystème.







Le cas de Tivaouane n’est pas simplement une réussite locale, c’est un modèle qui peut être reproduit à l’échelle nationale. En effet, le traitement des boues de vidange et leur valorisation dans l’agriculture répond à plusieurs enjeux cruciaux : la gestion des déchets, la préservation de l’environnement, et l’amélioration de la productivité agricole. Il représente un pilier essentiel de l’économie circulaire, où les déchets deviennent des ressources, et où l’assainissement se transforme en un véritable levier de développement durable.







Le processus mené à Tivaouane fait également écho aux ambitions du Sénégal de réduire sa dépendance aux engrais chimiques, tout en encourageant une agriculture plus écologique et plus résiliente face aux défis du changement climatique. En transformant des déchets en fertilisants de haute qualité, l'ONAS participe activement à la construction d'un modèle agricole plus respectueux de l'environnement et plus durable pour les générations futures.







Ce modèle de valorisation des boues de vidange est à la croisée des chemins : il réinvente l’assainissement et propose une solution durable pour l’agriculture en milieu rural. Grâce à cette approche, les déchets cessent d’être des fardeaux et deviennent des moteurs de croissance et de développement. À Tivaouane, l’assainissement et l’agriculture durable ne sont pas deux secteurs séparés, mais deux composantes complémentaires d’un même processus vertueux.







L'initiative lancée à Tivaouane, portée par l’ONAS, ouvre la voie à de nouvelles perspectives pour les zones rurales du Sénégal, où l’agriculture et l’assainissement doivent avancer main dans la main pour relever les défis environnementaux et sociaux du XXIe siècle.







Ainsi, l’ONAS STEP de Tivaouane démontre qu’avec un peu de créativité et d’innovation, l’assainissement peut devenir bien plus qu’une simple question d’infrastructure : il peut se transformer en un moteur de développement durable et de prospérité pour les générations à venir.