O8 Mars / Thiaroye sur Mer : L’OIM sensibilise les communautés sur les effets du changement climatique et les invite à préserver leur environnement.

Dans le cadre de la Journée Internationale des droits de la Femme, célébrée ce 08 mars 2022 à Thiaroye sur Mer, l’Organisation Internationale pour les migrations (OIM) a organisé des activités de nettoyage de la plage suivies de reboisement et de projection de film en plein air. Ce jour symbolique marque une avancée considérable dans la lutte pour l’égalité des genres, pour une participation équitable et contre la discrimination des femmes.



Le thème global de cette année retenue par ONU Femmes est « L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable ». Le thème retenu par l’OIM est « Changement climatique et migration : une question d’égalité des sexes. » Ainsi, des activités ont été menées en collaboration avec des associations de femmes, de jeunesse et des autorités et leaders communautaires. Ainsi, avec une forte mobilisation, les jeunes ont nettoyé les plages, reboisé et bénéficié de formations sur « le système de gestion et de traitement des déchets », « fabrication d’emballage en carton. »



En outre, des projections suivies de thé-débats animés par les Volontaires de MaM ont été faites sur place. Les activités sont organisées en collaboration avec le Maire de la Commune, qui a fait le déplacement, l’Association COFLEC, les Eaux et Forêts, des Associations de pêcheurs de Thiaroye sur Mer et l’Unité de Coordination et de Gestion des ordures solides (UCG).