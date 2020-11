Nouvelle gestion du CNG : Modou Lo décline ses attentes...

Suite à l'installation de Bira Sène à la tête du Comité National de Gestion la lutte (CNG), Modou Lo, l'a félicité lors de son face à face avec la Presse.

Toutefois, il n'a pas manqué de rappeler les objectifs et les défis à relever par Bira Sène.

"On a confiance en la nouvelle équipe qui est en place et on attend qu'elle propulse la lutte au-delà de nos attentes", a-t-il souligné.

Par la même occasion, le lutteur demande à l'État de prêter main forte aux promoteurs puisqu'ils participent à l'emploi des jeunes...