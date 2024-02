Nouvelle gare de Thiès et reprise du Transport-voyageurs par train sur l’axe Thiès - Diamniadio : "Cette belle gare est le symbole de la renaissance des chemins de fer du Sénégal" (Papa. A. Ndiaye,)

Le Ministre auprès du Ministre des Transports terrestres et du Désenclavement, en charge du Développement des Chemins de Fer, Papa Amadou Ndiaye, a présidé cet après-midi à Thiès, la cérémonie de lancement officiel de la reprise du Transport-voyageurs par train sur l’axe Thiès / Diamniadio.

Il s'agit d'un projet de deux rames et d'une troisième en réserve, destinées à faire quotidiennement la navette entre Thiès et Diamniadio à travers des tarifs différents c'est-à-dire 1.500 Fca pour la première classe climatisée et 1.000 Fcfa pour la deuxième classe ventilée.

Selon le ministre en charge du Développement des Chemins de Fer, cette initiative marque ainsi la connexion ferroviaire entre le département de Thiès et Dakar via la gare emblématique de Diamniadio. "Quel bonheur pour les thiessois que nous sommes, de redevenir le hub ferroviaire que nous avons toujours été...", s'est-il réjoui. Avant d'ajouter : "Cette belle gare est le symbole de la renaissance des chemins de fer du Sénégal..."