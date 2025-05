Nord-est du Nigeria: quatre soldats tués dans une attaque jihadiste

Au moins quatre soldats ont été tués mardi lors d’une attaque jihadiste contre une base militaire dans le nord-est du Nigeria, la deuxième attaque meurtrière en deux jours dans la région, ont indiqué à l’AFP des sources militaire et locale.



"Quatre soldats ont été tués et cinq autres blessés dans l’attaque menée par les terroristes de l’Etat islamique en Afrique de l’Ouest (l’ISWAP) contre la base militaire" de Rann, située dans l'Etat de Borno, a déclaré un officier sous couvert d’anonymat.



Les assaillants ont emporté des armes, des véhicules militaires et capturé "plusieurs" soldats, a-t-il ajouté.



Ari Kime, un habitant de la ville de Rann, près de la frontière avec le Cameroun, a fait état d’un bilan plus lourd, évoquant cinq soldats tués et six blessés, accusant aussi les jihadistes.



L’ISWAP et le groupe rival Boko Haram ont récemment intensifié leurs attaques contre les bases militaires dans le nord du Nigeria.



Selon un décompte de l’AFP, la base de Rann est la dixième à avoir été attaquée par des jihadistes au cours des deux derniers mois.



Lundi, des combattants de l’ISWAP avaient déjà mené un raid contre une base dans la ville de Marte, également dans l’Etat de Borno, tuant quatre soldats et en capturant plusieurs autres avant de s’emparer d’armes, ont indiqué deux sources militaires.



Depuis 2019, l’armée nigériane a fermé plusieurs petites bases pour regrouper ses troupes dans de plus grandes garnisons appelées "super camps", afin de mieux résister aux assauts jihadistes.



Mais ces attaques persistent et se sont même intensifiées ces derniers temps.



Selon l’ONG Conflict Armament Research, qui analyse depuis dix ans les sources d’approvisionnement des groupes jihadistes, les attaques contre les bases militaires permettent aux jihadistes du Sahel d’obtenir au moins 20% de leur arsenal.



L’armée nigériane est éprouvée par des années d’opérations militaires visant à lutter contre les défis sécuritaires auxquels est confronté le pays, le plus peuplé d’Afrique avec 230 millions d’habitants.



Dernièrement, les jihadistes ont multiplié les poses de mines sur les routes du nord de l’Etat du Borno, où ils disposent d’une forte présence.



Mardi, un véhicule militaire résistant aux mines escortant un commandant de l’armée a heurté une mine terrestre sur l’autoroute reliant Rann à la ville commerciale de Gamboru, ont indiqué des sources militaires à l’AFP.



Le commandant, qui n’a pas été blessé, retournait à sa base à Gamboru après avoir inspecté la base de Rann, ont précisé les mêmes sources.



Lundi en fin de journée, des jihadistes ont également ouvert le feu sur une patrouille conjointe de militaires et de policiers dans la ville de Gajiram, à 80 kilomètres de la capitale de l’État, Maiduguri, ont rapporté des habitants.



Aucun bilan sur d’éventuelles victimes n’a été communiqué par les autorités dans l’immédiat.



Babagana Umara Zulum, le gouverneur de l’État de Borno a condamné la recrudescence des attaques et affirmé qu’il était "plus déterminé que jamais à soutenir l’armée, les forces de sécurité et groupes de volontaires dans la lutte pour mettre fin au terrorisme et à l’insurrection".