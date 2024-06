Non paiement des impôts de 2016 à 2018: Les comptes de Walfadjri bloqués, l'Etat au banc des accusés !

C'est dans une note destinée à son personnel, que la direction du Groupe Walfadjri donne les raisons de la non allocation de la traditionnelle "Avance Tabaski". Le service administratif s' explique en ces termes : "les nouvelles autorités ont décidé de bloquer nos comptes bancaires avec un Avis à tiers détenteurs ATD pour des impôts de 2016 à 2018. Une ATD délivrée ce jour par la direction générale des Impôts et domaines", renseigne la note administrative. Le groupe Walfadjri estime que , "c'est donc la gestion de Sidy Lamine Niass qui n'est plus de ce monde pour se défendre que l'Etat attaque", ajoute-il.